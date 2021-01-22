خبير أمريكي: جدارترامب لم يحل مشكلة الهجرة

قال جيمي باتينو، أستاذ دراسات أمريكا اللاتينية بجامعة مينيسوتا، إن السياج الذي تم تشييده في عهد دونالد ترامب، على الحدود الأمريكية المكسيكية، لن يحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الخبير، أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، لن تمس هذا السياج رغم ذلك، وستقلل فقط من مستوى العسكرة على الحدود.

وأضاف: "لقد تم بالفعل تسييج المعابر الحدودية الرئيسية، ولكن الدراسة تظهر أن المهاجرين ببساطة يتجاوزون هذا السياج أو سيجدون طرقا أخرى للتسلل".

وشدد على أن التوظيف الرأسمالي للعمالة الرخيصة، هو قوة أقوى بكثير من أي سياج. ونوه بأن الذين، يدعون من ناحية، إلى عسكرة الحدود، يدعمون في ذات الوقت استخدام العمالة المهاجرة .

وأعرب عن اعتقاده، بأنه من المستبعد أن تخصص الإدارة الأمريكية الجديدة، الموارد المالية للمحافظة على عمل السياج الحدودي، وعلى الأغلب ستقلص مستوى عسكرة الحدود.

المصدر: نوفوستي