جولي باييت تستقيل من منصب الحاكم العام لكندا

قدمت جولي باييت، الحاكم العام لكندا، استقالتها بعد أن كشفت مراجعة خارجية للأداء أن رائدة الفضاء السابقة كانت ترأس بيئة عمل سامة داخل مكتب نائب الملكة.

واعترفت باييت، في بيان، بأن التوترات داخل مكتبها في "ريدو هول" بالعاصمة الاتحادية أوتاوا، قد زادت "خلال الأشهر القليلة الماضية"، متوجهة باعتذارها من الشعب الكندي، قائلة: "على الرغم من ذلك، فإنه احتراما لنزاهة مكتب نائب الملكة ولمصلحة بلادنا ومؤسساتنا الديمقراطية، فقد توصلت إلى استنتاج مفاده بأنه ينبغي تعيين حاكم عام جديد".

وأضافت: "يستحق الكنديون الاستقرار في هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين".

عقب ذلك، أكد جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، في بيان، أنه "لكل موظف في حكومة كندا الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية"، معتبرا أن "إعلان الاستقالة يوفر فرصة لقيادة جديدة في "ريدو هول" لمعالجة مخاوف الأداء التي أثارها الموظفون أثناء المراجعة".

كما ذكر ترودو أن رئيس المحكمة العليا الكندية، ريتشارد فاغنر، سيكون القائم بأعمال الحاكم العام في البلاد.

المصدر: BBC