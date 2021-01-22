ظريف: واشنطن تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة لدفع مستحقات الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت في الأمم المتحدة.

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وقال وزير الخارجية ظريف، حول تعليق حق إيران بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراك العضوية: "كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة منعت ايداع الأموال في حساب الأمم المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أكد الأحد الماضي، أن إيران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الأمريكي سددت رسوم اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة، معلنا بأن إيران في هذا العام تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحديد قناة آمنة في ظل الحظر الأمريكي الذي أغلق القنوات المالية".

وأضاف خطيب زادة، كان آخر اقتراح لبلادنا بشأن تسديد هذه الديون هو الاستفادة من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتسديدها لمنظمة الأمم المتحدة بترخيص من البنك المركزي الإيراني، حيث تجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة حاليا بهذا الشأن مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية.

وقال: إنه وبسبب التعديات الأمريكية السابقة على الأموال الدولية الإيرانية، فإن إيران تصر على عدم الاستفادة من بنك أمريكي وسيط لتسديد رسوم اشتراكاتها، او أن تضمن المنظمة الأممية مسار انتقال الأموال.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "من الواضح أن إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة. وثمة ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقات، لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حل".

وقال مصدر دبلوماسي إن إيران تسعى إلى استخدام أموال محجوزة على حساب في كوريا الجنوبية لتسديد قسم من متأخراتها المستحقة للأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت. وتجرى محادثات بهذا الشأن بين الأمم المتحدة وإيران وكوريا الجنوبية، على ما أوضح المصدر نفسه.

المصدر: فارس+RT