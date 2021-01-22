البيت الأبيض يجدد الاشتراك بصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"

قالت صحيفة "هيل"، نقلا عن مصدر مطلع، إن البيت الأبيض استأنف اشتراكاته بصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، أوعز في أكتوبر عام 2019، بإلغاء اشتراك كل موظفي البيت الأبيض بهاتين الصحيفتين، اللتين تعرضتا مرات عديدة لانتقاداته الحادة.

ووفقا لمصدر الصحيفة، حصل الرئيس الأمريكي الجديد في أول يوم عمل كامل له في البيت الأبيض، على نسخ ورقية مطبوعة من الصحيفتين.

وكان ترامب سابقا ينتقد بشكل دوري مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك الصحيفتان المذكورتان، ويصفها بمصادر "الأنباء المزورة"، وبالمقابل طالما تعرض ترامب لانتقاد وسائل الإعلام المختلفة التي كانت تتهمه بنشر الأخبار المضللة.

المصدر: نوفوستي

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