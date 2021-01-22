الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى عدم تشجيع السفر غير الضروري بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومواصلة عمل السوق الموحدة والسماح بانتقال العمال الأساسيين والبضائع.

وأوضحت فون دير لاين في ختام القمة السابعة والعشرين للاتحاد أن هذه الدعوة تهدف إلى مواجهة خطر النسخ المتحورة من الفيروس، معتبرة أن الوضع الصحي خطير جدا.

وعبرت فون دير لاين عن قلقها حيال "النسخ المتحورة المختلفة" لفيروس كورونا، مقترحة تعريفا جديدا أكثر دقة لمناطق الخطر من وجهة نظر صحية، مع وضع فئة جديدة "بالأحمر الداكن" في دول الاتحاد. وبالتالي قد يطلب من المسافرين الآتين من تلك المناطق المصنفة في خانة "الأحمر الداكن" الخضوع لاختبار ما قبل المغادرة والحجر الذاتي عند الوصول.

أما فيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في الاتحاد، فقالت فون دير لاين "سنقترح تدابير أمنية إضافية للسفر الضروري إلى أوروبا، على سبيل المثال من خلال طلب إجراء اختبار قبل المغادرة".

المصدر: "أ ف ب"