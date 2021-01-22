"سينوفاك" الصينية سترفع إنتاج لقاحها "كورونافاك" إلى 1 مليار جرعة سنويا استجابة للطلب العالمي

أعلنت شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية لصناعة الأدوية أنها ستكثف إنتاجها للقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا استجابة للطلب العالمي القوي في ظل اختلال إمدادات لقاح "فايزر بيونتيك".

وقال ين وي دونغ، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، "إن شركة سينوفاك تكثف إنتاج لقاح كورونافاك (...) لضمان الإمداد العالمي" مضيفا، في الحوار الذي أجرته معه وكالة "شينخوا"، بأن "سينوفاك تلقت طلبات من البرازيل وإندونيسيا وتركيا وتشيلي ودول ومناطق أخرى". وطمأن الشركاء بالقول "إننا نبذل جميع الجهود لتوسيع قدرة الإنتاج، ونأمل أن يحمي اللقاح المزيد من الأشخاص حول العالم" وإن "الشركة بنت خط إنتاج ثان سوف يبدأ العمل في فبراير، ما يزيد قدرتها السنوية على الإنتاج إلى مليار جرعة".

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من أجل تسريع الاستجابة للطلبات على اللقاح، أوضح ين وي دونغ أن "سينوفاك" ستصدر الجرعات إلى بعض الدول دون إكمال آخر مراحل عملية الإنتاج السابقة للتصدير كالتعليب والتغليف، حيث تتركها للدول المستوردة، لأن الوضع المتقلب المتعلق بمستجدات الفيروس يتطلب، حسب المسؤول الصييني، "ألا نستجيب له بنموذج عمل العرض والطلب المعتاد وحده. فاللقاحات منافع عامة ويجب علينا تحمل المسؤوليات الاجتماعية".

تجدر الإشارة إلى أن عدة دول عبر العالم أعطت موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح الصيني "كورونافاك"، من بينها الصين، البلد المنتج، وإندونيسيا والبرازيل وتشيلي.

المصدر: وكالة "شينخوا" /صحيفة "الشعب" الصينية