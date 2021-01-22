خبير: الولايات المتحدة مع أي سلطة ستواصل اعتبار روسيا التهديد الرئيس

رأى جيا وينشان، الأستاذ في جامعة شاندونغ، أن الصين وروسيا سينظر إليهما على أنهما التهديدان الرئيسيان للولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة في اشنطن.

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وشدد الأكاديمي الصيني في هذا السياق على أن بكين وموسكو لا يجب أن تقلقا بهذا الشأن، ومن الأفضل أن تركزا على حل مشاكلهما الخاصة.

وتعليقا على أداء الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، قال جيا وينشان: "يريد الحزب الجمهوري الحفاظ على موقفه السابق ويعتبر الصين أكبر تهديد، في حين يريد الحزب الديمقراطي وضع روسيا كأكبر تهديد، لذلك قد يختلف الجانبان في الرأي".

وشدد الأكاديمي في الوقت ذاته على أنه بغض النظر عما إذا كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في السلطة "لا يوجد خلاف على أن الصين وروسيا تعتبران من التهديدات الرئيسية" للولايات المتحدة.

وتابع جيا في هذا الشأن مشيرا إلى أن روسيا والصين لا يجدر بهما أن تقلقا من ما إذا كانتا تمثلان التهديد "الأول" أو "الثاني" للولايات المتحدة، وذلك "لأن الخطوة الصحيحة بالنسبة لهما ستكون في حل مشاكلهما".

ولفت الأكاديمي الصيني إلى أن الولايات المتحدة ربما لن تكون قادرة على استعادة النظام في وقت قصير، في ضوء الانقسام الداخلي الحالي وتدهور القوة الاقتصادية".

وأوضح أنه "استنادا إلى حديث بايدن في حفل التنصيب، ستكون الشؤون الداخلية على رأس أولوياته، فيما الدبلوماسية ستكون في الدرجة الثانية".

وبشأن العلاقات بين بكين وواشنطن، أشار الأكاديمي إلى أنه "لأسباب موضوعية وذاتية، فإن الاجتماع بين قادة الصين والولايات المتحدة لن ينعقد في وقت قريب جدا"، مضيفا أن البعض في الولايات المتحدة "ينصحون بايدن بعدم التسرع في لقاء القيادة الصينية، ولكن الانتظار حتى تستعيد الولايات المتحدة النظام والقوة، فهذا أكثر فائدة لواشنطن".

وبالمثل رأى الأكاديمي أن الجانب الصيني هو الآخر لا يجب أن يسعى للقاء الرئيس الأمريكي الجديد، بل أن يركز على التنمية الداخلية.

المصدر: نوفوستي