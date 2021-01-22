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هنغاريا: من السابق لأوانه الحديث عن رفع قيود فيروس كورونا

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هنغاريا: من السابق لأوانه الحديث عن رفع قيود فيروس كورونا
Reuters
رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
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قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، يوم الجمعة، إن بلاده لا يمكنها رفع القيود الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى تتمكن من تطعيم السكان.

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وأضاف أوربان في تصريح للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، أن "أفضل نهج هو السماح باستخدام لقاحات متعددة، لأن المنافسة ستجبر الشركات المصنعة على تسريع الشحنات".

وأكد رئيس الوزراء: "لسنا بحاجة إلى تفسير، نحن بحاجة إلى لقاحات".

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الخميس، أن السلطات الهنغارية وافقت على استخدام لقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني المضادين لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

 

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