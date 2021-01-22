واشنطن تحاكم ثلاثة من سجناء غوانتانامو عن هجوم بالي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحاكم ثلاثة من سجناء معتقل غوانتانامو، بتهمة الضلوع في الهجوم الإرهابي على جزيرة بالي الإندونيسية عام 2002.

ويواجه إنسيب نورجمان، ومحمد نذير بن ليب، ومحمد فريق بن أمين، تهمة التخطيط وتقديم المساعدة في الهجوم الإرهابي في جزيرة بالي، وتفجير فندق في جاكرتا عام 2003.

وفي وقت سابق، وعد الجنرال لويد أوستن، الذي رشحه الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، بالعمل على إغلاق معتقل غوانتانامو، لكن هذه المحاكمة ستؤدي بالتأكيد إلى تعقيد وتأخير هذه العملية.

وأشهر المتهمين الثلاثة، هو نورجمان، المعروف أيضا باسم "حنبلي"، الذي كان زعيم "الجماعة الإسلامية"، أحد فروع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في جنوب شرق آسيا .

وقد تم اعتقال الثلاثة في تايلاند عام 2003 ، وهم يقبعون في غوانتانامو منذ عام 2006، بدون محاكمة.

أدى الهجوم الإرهابي في بالي، إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وأما الهجوم الإرهابي في جاكرتا، فقد أسفر عن مقتل 12 شخصا.

المصدر: نوفوستي