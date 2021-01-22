اليابان تؤكد عزمها عدم الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في جلسة برلمانية، إن بلاده لا تعتزم الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وقال سوجا: "لا نفكر في التوقيع على هذه المعاهدة. الطريق الأنسب المضي قدما في خفض الأسلحة النووية".

وأعلنت الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية الخريف الماضي، أن 50 دولة قد صادقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية (NPT) وستدخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2021.

وتنص المعاهدة على حظر تطوير واختبار وتخزين واقتناء ونقل واستخدام الأسلحة النووية.

وقد أعلنت دول "النادي النووي"، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، في عام 2018 أنها لن توقع على المعاهدة.

ولا تمتلك اليابان أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تعتمد على "المظلة النووية" الأمريكية.

المصدر: نوفوستي