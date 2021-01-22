البنتاغون يقيم سعي بايدن لتمديد معاهدة "ستارت - 3" مع روسيا

رحب البنتاغون بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعي إلى تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن الخطوة ستساعد في تعزيز الدفاع الوطني.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في تصريح نشر الخميس إن "التزام روسيا بالمعاهدة يخدم مصالح أمننا القومي بشكل جيد، والأمريكيون في أمان أكبر إذا بقيت معاهدة ستارت 3 من دون تغيير وسارية المفعول".

ورأى المتحدث باسم البنتاغون أن تمديد قيود المعاهدة بشأن المخزونات النووية الاستراتيجية حتى عام 2026 سيمنح البلدين "الوقت والفضاء لدراسة آليات جديدة للحد من التسلح، يمكن أن تقلل من المخاطر على الأمريكيين".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد أكدت مساء الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم توجيه اقتراح إلى روسيا لتمديد معاهدة "ستارت - 3" لمدة خمس سنوات.

وقبل يوم من ذلك، شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، فيما رحب الكرملين بظهور الإرادة السياسية للولايات المتحدة لتمديد معاهدة ستارت - 3.

المصدر: تاس