غلاف مجلة تايم الجديد بلوحة معبرة عن "اليوم الأول" لبايدن في المكتب البيضاوي

حمل غلاف العدد الجديد من مجلة "تايم" المكرس للرئيس الأمريكي جو بايدن، لوحة صوّرت أول عمل لبايدن في المكتب البيضاوي الذي تعرض للتخريب والنهب.

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وظهر المكتب البيضاوي في اللوحة الفنية مليئا بأكوام من الورق والملفات، وبقايا وجبات الطعام السريعة على طاولة شوهت بالأصباغ، فيما استلقت جانبا على الأرض قبعة البيسبول الحمراء، الشعيرة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وخُط في لوحة الغلاف على إحدى الستائر حرف "T" باللون الأحمر، فيما كان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يقف أمام النافذة، وكتبت على اللوحة الفنية عبارة "اليوم الأول".

يذكر أن مراسم تنصيب جو بايدن جرت يوم 20 يناير، وأصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وحضر الحفل مايك بينس، نائب الرئيس المنتهية لايته، والرؤساء السابقون جورج بوش الابن، وباراك أوباما، وبيل كلينتون، صحبة زوجاتهم، كما أدت ليدي غاغا نشيد الولايات المتحدة.

المصدر: lenta.ru