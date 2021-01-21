نيويورك تعيد جدولة 23 ألف موعد للتطعيم بسبب مشكلات الإمداد

قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أنه بسبب مشكلات في الإمداد اضطرت المدينة إلى إعادة جدولة 23 ألف موعد تطعيم ضد فيروس كورونا كان يجب أن يحصل هذا الأسبوع.

وأكد دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي أن "التأخير في تسليم لقاح "موديرنا" ساهم في مشاكل الإمداد، ما يسبب في تأخير الوصول إلى هدفنا المتمثل في تلقيح مليون شخص بحلول نهاية الشهر الحالي".

وأضاف: "نحتاج إلى أن تتدخل الحكومة الفيدرالية لزيادة الكمية المعروضة من اللقاح، وإلا سوف تنفد الجرعات وسيتعين إلغاء المزيد المواعيد".

وكان دي بلاسيو حذر قبل أيام من أن جرعات لقاح كورونا ستنفد هذا الأسبوع وسيتعين إلغاء مواعيد تسلمها، ما لم يتم الحصول على كمية جديدة منها.

وقال: "لن يتبقى لدينا شيء من اللقاحات حتى يوم الجمعة. نهدف إلى تطعيم 300000 شخص هذا الأسبوع، لكن ليس لدينا سوى 92000 جرعة".

المصدر: "The Hill"