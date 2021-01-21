الصحة الإيرانية: تسجيل 6204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 6204 إصابات و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك خلال 24 ساعة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6204 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 354 ألفا و 520 شخصا من ضمنهم 4168 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.

وأضافت لاري، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليونا و 144 ألفا و 549 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 93 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 57 ألفا و 150 شخصا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأنه تم لحد الآن إجراء 8 ملايين و 743 ألفا و 951 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد.

المصدر: RT + فارس