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ميركل: هناك مجال أوسع للتوافق السياسي مع الرئيس الأمريكي بايدن

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ميركل: هناك مجال أوسع للتوافق السياسي مع الرئيس الأمريكي بايدن
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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميسن إن هناك مجالا أوسع بكثير مما كان في عهد ترامب للتوافق السياسي بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا.

وتابعت ميركل قائلة في مؤتمر صحفي: "هذا واضح من النظر فقط إلى الأوامر التنفيذية التي وقعها (بايدن) أمس"، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة اتفاق برلين وواشنطن في كل شيء.

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وقالت إن مناقشات ستُجرى بشأن أفضل السبل التي يمكن للبلدين بها دفع مصالحهما الخاصة للأمام، وإن ألمانيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي، سيتحملان مسؤولية أكبر دبلوماسيا وعسكريا.

المصدر: رويترز

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