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مستشار ترامب: ليس واضحا كيف يمكن أن تخدم سياسة بايدن الأمريكيين

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مستشار ترامب: ليس واضحا كيف يمكن أن تخدم سياسة بايدن الأمريكيين
Reuters
ستيفن ميللر متفقدا الجدار الحدودي مع المكسيك
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هاجم ستيفن ميللر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسة الرئيس جو بايدن المتعلقة بالهجرة، قائلا: "ليس واضحا كيف يمكن أن تخدم سياسة الرئيس الجديد جميع الأمريكيين".

وقال ميلر في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم تعهد بايدن بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين، لكنه ليس واضحا كيف أنه ستتم خدمة جميع الأمريكيين من خلال فتح السفر من مناطق الإرهاب الساخنة، أو اقتراح عفو أو وقف إقامة الحواجز الأمنية على طول الحدود الجنوبية الغربية".

وجاءت تغريدة ميللر بعد أن غادر ترامب البيت الأبيض وأدى بايدن اليمين الدستورية كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وكان بايدن ألغى بمجرد وصوله إلى المكتب البيضاوي، الحظر الذي فرضه ترامب على الهجرة من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وألغى التمويل المالي للجدار الحدودي الجنوبي مع المكسيك.

المصدر: RT

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