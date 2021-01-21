مستشار ترامب: ليس واضحا كيف يمكن أن تخدم سياسة بايدن الأمريكيين

هاجم ستيفن ميللر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسة الرئيس جو بايدن المتعلقة بالهجرة، قائلا: "ليس واضحا كيف يمكن أن تخدم سياسة الرئيس الجديد جميع الأمريكيين".

وقال ميلر في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم تعهد بايدن بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين، لكنه ليس واضحا كيف أنه ستتم خدمة جميع الأمريكيين من خلال فتح السفر من مناطق الإرهاب الساخنة، أو اقتراح عفو أو وقف إقامة الحواجز الأمنية على طول الحدود الجنوبية الغربية".

Today, @POTUS pledged to be a president for all Americans. It’s unclear how all Americans are served by opening travel from terror hot spots, proposing a giant amnesty, or halting the installation of security barriers along the Southwest border. — Stephen Miller (@StephenM) January 20, 2021

وجاءت تغريدة ميللر بعد أن غادر ترامب البيت الأبيض وأدى بايدن اليمين الدستورية كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وكان بايدن ألغى بمجرد وصوله إلى المكتب البيضاوي، الحظر الذي فرضه ترامب على الهجرة من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وألغى التمويل المالي للجدار الحدودي الجنوبي مع المكسيك.

المصدر: RT