بيسكوف يعلق على إمكانية عقد لقاء شخصي بين بوتين وبايدن

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على إمكانية عقد لقاء شخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، إن هذه المسألة لم يتم التطرق إليها بعد.

وأوضح بيسكوف في في تعليقه على إمكانية عقد لقاء بين الزعيمين أنه "لا توجد مثل هذه النقاشات حتى الآن"، مضيفا أن الاتصالات الدولية وجها لوجه مجمدة الآن بسبب الوضع الوبائي".

وقال المتحدث باسم الكرملين إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء، وحتى الآن هذه المسألة ليست على جدول الأعمال.

المصدر: تاس