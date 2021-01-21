CNN: ميلانيا ترامب لم تكتب بنفسها رسائل الشكر لخادميها في البيت الابيض

لم تعد ميلانيا ترامب السيدة الأولى، لكنها ما زالت تثير الضجة بعد أن تم الكشف عن أنها لم تكتب بنفسها رسائل الشكر الخاصة بها لعمال البيت الأبيض الذين خدموها خلال الـ4 سنوات الماضية.

وذكرت شبكة الـ CNN أن حوالي 80 موظفا من الخدم والطهاة والمرشدين وعمال الصيانة وعمال النظافة تلقوا رسائل الشكر المكتوبة، التي تلتها ميلانيا على أحد الأشخاص وقام هو بكتابتها.

وفقا للشبكة من المعتاد أن تترك السيدات الأوائل وأحيانا الرؤساء ملاحظات (رسائل) الشكر، وهذه الرسائل يمكن أن تصبح "تذكارات عزيزة" وتحتوي على حكايات شخصية سيظل العاملون في البيت الأبيض يحتفظون بها إلى الأبد.

ومع ذلك ، يقال إن ميلانيا قد خرجت بالكامل من ذهنية "السيدة الأولى" في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب و"تريد فقط العودة إلى المنزل".

وقد يشير هذا إلى افتقارها للحماس حتى لمهمة بسيطة تتمثل في كتابة الملاحظات لموظفيها، وإلى أنها "ليست حزينة لمغادرتها" واشنطن.

المصدر: CNN