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بايدن يتعهد بطرد أي موظف يقلل من "الإحترام"

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بايدن يتعهد بطرد أي موظف يقلل من
Reuters
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطرد أي موظف يقلل من إحترام زميل له، قائلا إنه سيعمل من أجل إعادة الإحترام للحكومة الأمريكية، خصوصا أن هذا الأمر كان مفقودا خلال السنوات الـ4 الماضية.

وجاء تهديد بايدن خلال حفل أداء قسم افتراضي أقيم في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحوالي ألف مساعد سياسي تم تعيينهم في إدارته، وقال: "أنا لا أمزح عندما أقول إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا آخرا بقلة احترام، أعدك، سأطردك على الفور".

وأكد أنه :" لا استثناءات أو تحفظات، يحق للجميع أن يعاملوا باحترام وكرامة"، مضيفا: "سيحكم علينا بشأن ما إذا استعدنا النزاهة والكفاءة في هذه الحكومة أم لا. أحتاج مساعدتكم بشدة".

المصدر: "ديلي ميل"

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