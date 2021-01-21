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بريطانيا.. تحذيرات من فيضانات شديدة وإخلاء للمنازل

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بريطانيا.. تحذيرات من فيضانات شديدة وإخلاء للمنازل
Reuters
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أصدرت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، خمسة تحذيرات من فيضانات شديدة ودعت إلى إخلاء مئات العقارات في مانشستر وويلز، مع اقتراب العاصفة "كريستوف".

وأصدرت وكالة البيئة أربعة تحذيرات من فيضانات شديدة مهددة للحياة على طول نهر بولين وأغدن بروك في ليتل بولينجتون، ونهر بولين في هيتلي، ونهر ميرسي في إيست ديسبري، ونهر ميرسي في ويست ديدسبري ونورثندن.

وصدر التحذير الخامس من قبل Natural Resources Wales، حيث تم إجلاء ما يصل إلى 30 شخصا من منازلهم. وجرى إصدار تحذيرات أخرى في جميع أنحاء ويلز وشمال إنجلترا، مع توقع تساقط ثلوج تصل إلى سم في المناطق الشمالية، بما في ذلك الامتدادات الكبيرة لنهر إيرويل ونهر روش.

كما عملت خدمات الطوارئ في ويلز لمنع مياه الفيضانات من إتلاف منطقة صناعية يتم فيها تصنيع لقاح أكسفورد- أسترا زينيكا، المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: "الغارديان"

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