شوارزنيغر يستشهد بجملة شهيرة من فيلمه "Terminator 2" بعد تلقيه لقاح كورونا (فيديو)

تلقى الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، الممثل الأمريكي الشهير، أرنولد شوارزنيغر، لقاحا ضد فيروس كورونا، ودعا الآخرين للحذو حذوه لكي يعيشوا.

ونشر شوارزنيغر فيديو له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، أثناء تلقيه اللقاح، وقال: "لم أشعر من قبل بهذا القدر من السعادة أثناء انتظاري في طابور".

وأضاف مخاطبا الآخرين: "إذا كنت مؤهلا، فلتنضم لي وتسجل اسمك للحصول على لقاحك". وتابع مستعملا جملته الشهيرة في فيلمه "2 Terminator": "تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش".

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

المصدر: RT