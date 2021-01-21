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شوارزنيغر يستشهد بجملة شهيرة من فيلمه "Terminator 2" بعد تلقيه لقاح كورونا (فيديو)

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شوارزنيغر يستشهد بجملة شهيرة من فيلمه
twitter.com/Schwarzenegger
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تلقى الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، الممثل الأمريكي الشهير، أرنولد شوارزنيغر، لقاحا ضد فيروس كورونا، ودعا الآخرين للحذو حذوه لكي يعيشوا.

ونشر شوارزنيغر فيديو له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، أثناء تلقيه اللقاح، وقال: "لم أشعر من قبل بهذا القدر من السعادة أثناء انتظاري في طابور".

وأضاف مخاطبا الآخرين: "إذا كنت مؤهلا، فلتنضم لي وتسجل اسمك للحصول على لقاحك". وتابع مستعملا جملته الشهيرة في فيلمه "2 Terminator": "تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش".

المصدر: RT

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