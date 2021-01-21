تايوان تلقت دعوة لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ 1979

وجهت دعوة رسمية إلى ممثلة تايوان في الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، الأمر الذي اعتبرته تايبه على أنه سابقة منذ قررت واشنطن العام 1979 الاعتراف ببكين وحدها.

ونشرت ممثلة تايوان في واشنطن، شاو باي- كهيم، صورة لها أثناء مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، الأربعاء، وكتبت أنها "تشرفت بتمثيل شعب وحكومة تايوان هنا أثناء تنصيب الرئيس (جو) بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس".

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وأضافت: "الديموقراطية هي لغتنا المشتركة والحرية هي هدفنا المشترك".

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية أن هذه المرة الأولى منذ عقود التي تتم فيها دعوة الموفد التايواني "رسميا" من جانب لجنة تنظيم هذا الحفل.

وتحدث الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم في تايوان عن "اختراق جديد منذ 42 عاما".

ولا تزال سياسة بايدن حيال الجزيرة مجهولة، إلا أن حضور شاو في حفل التنصيب يدفع إلى التفكير بأنه قد ينتهج خطّ سلفه، بحسب ما ذكره محللون.

من جهته رحب الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، بحضور شاو حفل التنصيب.

وكتب في تغريدة: "أهنئ الإدارة الجديدة بهذه الدعوة وأشجّعها على مواصلة التقدم المحرز في العلاقات مع تايوان بمواجهة التحديات والوقائع الجيوسياسية".

ومنذ أكثر من 70 عاما، يحكم الصين القارية (بقيادة الحزب الشيوعي) وتايوان (ملجأ الجيش القومي بعد الحرب الأهلية الصينية عام 1949) نظامان مختلفان.

وتعد الجزيرة 23 مليون نسمة يتمتعون بنظام ديموقراطي. إلا أن بكين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتهدّد باستعادتها بالقوة إذا أُعلن رسميا استقلالها، أو في حال حصل تدخل أمريكي.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبه في العام 1979 بهدف الاعتراف ببكين كممثل رسمي وحيد للصين.

إلا أن الولايات المتحدة لا تزال الحليف الأقوى لتايوان ومزودها الأول بالأسلحة. ويتوخى الرؤساء الأمريكيون الحذر الشديد في سياستهم حيال تايوان بغية عدم إثارة غضب بكين، بحسب خبراء.

المصدر: أ ف ب