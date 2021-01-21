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السويد تعلن توسيع عملية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية

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السويد تعلن توسيع عملية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية
Reuters
مدرسة ثانوية في ستوكهولم
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أعلنت الحكومة السويدية، توسيع نطاق التعليم عن بعد في البلاد، لطلاب المدارس الثانوية وطلبت من موظفي القطاع العام مواصلة العمل من المنزل، وجددت الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان ليوفين، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "يمكننا أن نرى تراجعا حذرا في انتشار العدوى في بعض المناطق، لكن الوضع لا يزال خطيرا".

ورغم ذلك، عدلت الحكومة السويدية التوصيات للمدارس الثانوية للسماح بمزيج من التعلم عن بعد، والدروس العادية في المدرسة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا في السويد يسجل تراجعا يوميا منذ أواخر ديسمبر.

المصدر: رويترز

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