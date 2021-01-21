عقوبة ملفتة للسياح الذين يتجولون بلا كمامة في جزيرة بالي الإندونيسية (فيديو)

عاقبت شرطة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية أجانب كانوا يتجولون دون كمامة، بإجبارهم على ممارسة تمارين ضغط.

وبحسب مقاطع مصورة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر سياح أجانب بملابس صيفية يؤدون تمارين ضغط على مرأى من عناصر شرطة يضعون كمامات.

وفرضت بالي منذ العام الماضي وضع الكمامات في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

غير أن عشرات الأجانب أوقفوا منذ مطلع العام بسبب تجاوز هذا الإجراء، وفق ما أعلنه الشرطي المكلف بحفظ الأمن، غوستي أغونغ كيتوت سوريانيغارا.

وأوضح الشرطي أن السياح "يقولون في البداية إنهم ليسوا على علم بهذا القانون. بعدها، يتحججون بنسيان الكمامة أو بأنها مبللة أو غير صالحة".

وفرضت غرامة بـ 100 ألف روبية (7 دولارات) على أكثر من 70 شخصا، غير أن 30 آخرين أرغموا على أداء تمارين ضغط، كعقوبة لهم، لافتقارهم للمال عند ضبطهم.

Tourists without masks in Bali pic.twitter.com/PRrtSGiymL — Uncle (@Random_Uncle_UK) January 19, 2021

المصدر: أ ف ب