أول تغريدة لعقيلة بايدن بعد تسلم زوجها مقاليد الحكم

نشرت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، اليوم الخميس، أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أداء الرئيس جو بايدن القسم الدستوري وتسلمه رئاسة البلاد.

وكتبت جيل في تغريدة على حسابها في "تويتر": "كل أربع سنوات، نحتفل ببداية إدارة جديدة، إنها بداية فصل جديد مشرق، وقت لنتحد جميعا. أنا ممتنة جدا لجميع الذين عملوا على إنشاء يوم رائع، خاصة في هذا العام الصعب".

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كما تضمنت تغريدة أخرى فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا.

وأرفقت جيل بايدن الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأمريكيين جاء فيها: "شكرا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا".

​ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، جو بايدن، في وقت سابق، إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري، مشددا، خلال خطاب التنصيب، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.

Every four years, we celebrate the beginning of a new administration. It’s the start of a bright new chapter. A time for us all to come together. I’m so grateful to all who worked to create an incredible day – especially in this uniquely difficult year. pic.twitter.com/P3L7OYoANR — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

المصدر: وكالات