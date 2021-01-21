مشاكل بإمدادات الغذاء في أيرلندا الشمالية بسبب "بريكست"

قال وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفيني، إن مشاكل الإمدادات الغذائية في أيرلندا الشمالية ترجع إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت كوفيني إلى أن رفوف السوبر ماركتات كانت ممتلئة قبل عيد الميلاد، لكن الآن هناك بعض المشكلات فيما يتعلق بتوريد البضائع، ومن الواضح أن "سبب هذه المشكلات هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن بروتوكول إيرلندا الشمالية يعني أن هناك "قدرا معينا من الفحوصات التي يجب أن تجرى على البضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وهذا يؤدي إلى بعض الاضطراب".

المصدر: "رويترز"