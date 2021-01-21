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سفير روسيا لدى واشنطن: روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص كورونا

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سفير روسيا لدى واشنطن: روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص كورونا
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير عقاقير لعلاج فيروس كورونا.

وقال السفير: "نحن منفتحون على التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الوباء، بما في ذلك تطوير عقاقير فعالة لمكافحة الأمراض المعدية (كورونا)".

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وأعرب السفير عن أسفه بأن موضوع اللقاحات في الولايات المتحدة أصبح أمرا مسيسا.

وأضاف السفير أن "واشنطن متشككة بشكل علني بشأن إنجازاتنا، نحن نتحدث عن عقاري "سبوتنيك V" و" إبيفاك كورونا" (الروسيين).. ويجري تداول معلومات كاذبة حول عدم فعالية وعدم سلامة اللقاحات الروسية، ومع ذلك، فإن المجتمع العلمي يقدر بشدة التطورات الروسية".

المصدر: نوفوستي

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