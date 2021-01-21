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بايدن يصدر أول أوامره للتصدي لوباء كورونا

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بايدن يصدر أول أوامره للتصدي لوباء كورونا
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية، وتطوير برنامج للكشف عن إصابة الموظفين الاتحاديين بكوفيد-19.

ويقول أمر بايدن، وهو أول أمر يوقعه في البيت الأبيض بعد ساعات من توليه منصبه، إن الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين وغيرهم في المباني الاتحادية، أو على الأراضي الاتحادية، يجب أن "يضعوا الكمامات ويحافظوا على مسافة جسدية ويلتزموا بإجراءات الصحة العامة الأخرى، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

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كما وجه بايدن الوكالات إلى "اتخاذ إجراءات فورية.. لطلب الامتثال لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، وأن يضع الموظفون الكمامات فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز

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