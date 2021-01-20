ميركل: تنصيب بايدن وهاريس انتصار للديمقراطية

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بتنصيبهما، حسبما أورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.

وفي تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر" نقل زايبرت عن ميركل قولها: "أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس من صميم قلبي بالتنصيب الذي جاء انتصارا للديمقراطية. وأنتظر بفارغ الصبر فتح باب جديد في علاقات الصداقة والتعاون بين ألمانيا وأمريكا".

وأدى الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن اليمين الدستورية الأربعاء ليتولى إدارة الولايات المتحدة لولاية مدتها أربع سنوات.

المصدر: نوفوستي