 
مباشر

قبل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

أخبار العالم

قبل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه
AFP ALEX EDELMAN
الرئيس الأمريكي السابق دوتنالد ترامب وأفراد عائلته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plp2

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببقاء أبنائه تحت حماية الخدمة السرية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء ولايته الرئاسية حسب CNN.

إقرأ المزيد
ترامب مغادرا واشنطن: أتمنى للإدارة الجديدة النجاح وسنعود بطريقة أو بأخرى
ترامب مغادرا واشنطن: أتمنى للإدارة الجديدة النجاح وسنعود بطريقة أو بأخرى

ونقلت القناة التلفزيونية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن ترامب وقع على مذكرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن حماية الخدمة السرية وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي ومن أبرز وظائفها حماية قادة الولايات المتحدة وأفراد أسرهم، تشمل جميع أبناء ترامب، بمن فيهم إيفانكا وتيفاني ودونالد وإريك، وإن كانت حماية الخدمة السرية لا تشمل كالعادة إلا أطفالا أعمارهم دون 16 عاما (الأمر الذي ينطبق على ابن ترامب الأصغر بارون).

واليوم الأربعاء، تولى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه بصورة رسمية، فيما غادر دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى مقرهما في ولاية فلوريدا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما