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تقرير: مقتل نحو 35,5 ألف شخص في المكسيك العام الماضي

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تقرير: مقتل نحو 35,5 ألف شخص في المكسيك العام الماضي
Reuters Jose Luis Gonzalez
ضباط شرطة ينقل جثة قتيل من مكان جريمة في ولاية شيواوا
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راح 35484 شخصا ضحية لأعمال قتل متعمدة في المكسيك خلال العام 2020 الماضي، حسبما جاء في تقرير لهيئة الأمن العام الوطنية نشر اليوم الأربعاء.

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وسجل التقرير انخفاض عدد الاغتيالات في البلاد بنسبة 0,4% مقارنة مع العام 2019 القياسي.

وتصدرت ولاية غواناخواتو الواقعة وسط المكسيك مجددا قائمة ولايات البلاد الأقل أمنا، مع تسجيل مقتل 4490 شخصا على يد مجرمين في العام الماضي.

وتليها ولايات باها كاليفورنيا الشمالية (2906 قتلى) ومكسيكو (2793 قتيلا) وشيواوا (2686  قتيلا).

المصدر: تاس

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