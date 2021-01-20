أماندا غورمان.. أصغر شاعرة في تاريخ أمريكا تحتفي بانتقال السلطة

قدمت أماندا غورمان أصغر شاعرة في تاريخ الولايات المتحدة رؤية مفعمة بالأمل لبلد منقسم في قصيدتها "التل الذي نتسلقه"، والتي ألقتها في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وبذلك تسير غورمان (22 عاما) وهي من سكان لوس أنجليس على خطى عمالقة الشعر الأمريكي أمثال روبرت فروست ومايا أنجيلو وإليزابيث ألكسندر بأدائها القوي.

وقالت غورمان في قصيدة قصيرة حظيت بإشادة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أن تكون أمريكيا ليس مجرد فخر ترثه بل أكثر من ذلك. ماضينا الذي نعمد إليه لنصلحه... لن نعود إلى ما كان. بل نمضي قدما إلى ما ينبغي أن يكون، بلد يعاني جروحا لكنه متكامل".

FULL AMANDA GORMAN POEM:



“We will raise this wounded world into a wondrous one ... There is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.”



The 22-year-old is the youngest inaugural poet in U.S. history: https://t.co/SIPU57hEKHpic.twitter.com/X4JQZO8rlY — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

وأضافت غورمان متحدثة من على درج مبنى الكابيتول بعد أسبوعين من اقتحامه، أن الأمريكيين يستطيعون التغلب على الكراهية، مشيرة إلى أنه "يمكن أن تتأخر الديمقراطية مؤقتا، لكن لا يمكن أبدا أن تهزم بشكل دائم... دعونا نترك دولة أفضل من تلك التي ورثناها... سنسمو بهذا العالم الجريح إلى عالم رائع".

المصدر: "رويترز"