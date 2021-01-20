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سكرتيرة ترامب تترك رسائل لخلفها

أخبار العالم

سكرتيرة ترامب تترك رسائل لخلفها
Reuters
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كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض المنتهية ولايتها كايلي ماكناني اليوم الأربعاء، أنها تركت رسائل لكبار المسؤولين الصحفيين في إدارة الرئيس جو بايدن.

ونشرت ماكناني عبر "تويتر" صورة للرسائل التي تركتها وكتبت: "أتمنى كل التوفيق لفريق الصحافة والاتصالات القادم للرئيس جو بايدن".

وقالت إنها تركت ملاحظات للسكرتيرة الصحفية لبايدن جين ساكي، ومديرة الاتصالات كيت بيدينغفيلد، ونائبة السكرتير الصحفي الرئيسي كارين جان بيير وكبير المستشارين والمتحدثة الرئيسية سيمون ساندرز، مضيفة: "أرسل صلواتي وأنت تبدأ خدمتك للشعب الأمريكي".

المصدر: RT

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