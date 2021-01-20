ظريف: تنفيذ إيران بنود الاتفاق النووي مرهون برفع الحظر عنها

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تنفيذ بلاده كامل بنود الاتفاق النووي مرهون برفع الولايات المتحدة الحظر عن طهران وتنفيذ تعهداتها بالاتفاق.

وخلال مباحثاته مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، قال ظريف: "إذا قامت الولايات المتحدة برفع الحظر وتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة في المقابل لأن تضع على سلم أعمالها تنفيذ كامل بنود الاتفاق أيضا".

وأضاف: "إيران منذ البداية التزمت بجميع تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، لكن عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق وفشل أوروبا في تنفيذ كامل التزاماتها بهذا الاتفاق وعدم حصول إيران على مصالحها المحددة ضمن الاتفاق النووي، أقدمنا على خفض تعهدانا وفق المادة 36 من الاتفاق نفسه".

وتابع: "طهران اتخذت خطواتها لتخفيض التعهدات بالاتفاق النووي، بعد مرور عامين على انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق وتقاعس أوروبا عن الالتزام بتعهداتها، وذلك تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: إرنا