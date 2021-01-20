موقع "أمازون" يعرض على الولايات المتحدة مساعدتها بجهود التطعيم ضد كورونا

عرض موقع "أمازون" على الولايات المتحدة المساعدة في جهودها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذل في رسالة وجهها إلى الرئيس جو بايدن.

وقال ديف كلارك الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في العالم لدى "أمازون" في الرسالة: "الموقع لديه اتفاق مع أحد مقدمي الرعاية الصحية لإدارة اللقاحات في منشآته".

وأضاف: "نحن مستعدون للاستفادة من عملياتنا وتقنية المعلومات وقدراتنا وخبراتنا في مجال الاتصالات لمساعدة جهود التطعيم في إدارتكم".

المصدر: رويترز