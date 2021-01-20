أثينا: سنشارك بالمحادثات الاستكشافية مع تركيا "بتفاؤل"

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ستشارك في المحادثات الاستكشافية مع أنقرة بـ"تفاؤل وثقة بالنفس".

وفي كلمة له أمام نواب البرلمان قال ميتسوتاكيس: "بالتأكيد لن نتفاوض بشأن قضايا السيادة الوطنية خلال التواصل مع تركيا".

وأضاف: "سنشارك في المحادثات الاستكشافية بتفاؤل وثقة بالنفس".

وأعرب عن أمله في استئناف المحادثات الاستكشافية من النقطة التي توقفت عندها عام 2016 وأشار إلى أنه ستتم مناقشة مسألة تحديد المناطق البحرية خلال هذه المحادثات.

وتنطلق الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة إسطنبول في 25 يناير الحالي، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: الأناضول