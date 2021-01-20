سيناتور روسي: بايدن سيكون خصما غير مريح لروسيا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون خصما أكثر إزعاجا لروسيا من سلفه دونالد ترامب.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24": "بايدن متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن".

وأضاف: "من الضروري الحكم على موقف بايدن من خلال تصريحاته السابقة. إنه شخص لا يميل نحو روسيا والصين ودول أخرى ليست حليفة للولايات المتحدة".

وتابع: "تصريحاته بشكل جذري وقاطع سلبية للغاية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

المصدر: "نوفوستي"