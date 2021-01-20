ماكرون يهنئ بايدن ويرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة اليوم.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ: أهلا بكم من جديد!".

وأضاف: "جميعا سنكون قادرين على مواجهة تحديات عصرنا بنجاح.. معا سنتمكن من تغيير الوضع المناخي بالعمل من أجل كوكبنا".

وجرت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

Je salue le retour des États-Unis au sein de l'Accord de Paris pour le climat : Welcome back!



C'est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète. https://t.co/FoXYWtUWV7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

المصدر: رويترز