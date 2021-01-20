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ماكرون يهنئ بايدن ويرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس

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ماكرون يهنئ بايدن ويرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة اليوم.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ: أهلا بكم من جديد!".

وأضاف: "جميعا سنكون قادرين على مواجهة تحديات عصرنا بنجاح.. معا سنتمكن من تغيير الوضع المناخي بالعمل من أجل كوكبنا".

وجرت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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