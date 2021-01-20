السفير الروسي في أنقرة يبحث مع الأطباء الأتراك لقاح "سبوتنيك V" الروسي

التقى السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف وفدا من اتحاد أطباء تركيا وأطلع أعضاءه على معلومات حول اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، وفي مقدمتها "سبوتنيك V".

وقالت السفارة الروسية في أنقرة في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن "يرخوف تحدث خلال اللقاء عن اللقاحات الروسية المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد مع تركيز الاهتمام على لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز غاماليا" الروسي.

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وأضافت السفارة أن يرخوف أطلع الأطباء الأتراك على تسجيل اللقاح وبدء إنتاجه في عدد من دول العالم، ورد على أسئلة الأطباء بهذا الخصوص.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف قد أعلن في وقت سابق أنه ابتداء من فبراير المقبل ستنتج روسيا ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V".

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين مضادين لفيروس كورونا في روسيا، هما "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا" الذي قام بتطويره مركز "فيكتور"، فيما الإجراءات مستمرة لتسجيل ثالث لقاح مضاد لكورونا في روسيا غدا الأربعاء.

المصدر: RT