جونسون: سجلات المملكة المتحدة لوفيات كورونا تبعث على القلق

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن سجلات المملكة المتحدة لوفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تبعث على القلق.

وأضاف جونسون: "سيكون هناك المزيد في المستقبل بسبب المتغير الجديد"، في إشارة إلى الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية أنها سجلت 1820 وفاة جديدة بكورونا الأربعاء، متجاوزة الذروة المسجلة الثلاثاء والبالغة 1610 حالات.

وتم تسجيل 38905 إصابات جديدة يوم الأربعاء، ارتفاعا من 33355 حالة الثلاثاء.

وتعتبر معدلات الوفيات في بريطانيا بين أعلى المعدلات في العالم خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن بريطانيا اكتشفت الشهر الماضي طفرة جديدة للفيروس تنتشر بوتائر أسرع، مما زاد من تعقيد الوضع الوبائي في البلاد، وأعلنت السلطات عن فرض إجراءات إغلاق صارمة اعتبارا من 4 يناير الجاري.

المصدر: وكالات