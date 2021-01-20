البابا لبايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة في أمريكا والعالم

هنأ البابا فرنسيس الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنصيبه رئيسا، وقال إنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة والعالم.

وفي رسالة بعث بها قبل وقت قليل من أداء بايدن اليمين، عبر البابا عن أمله أيضا في أن يعمل بايدن نحو مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم.

يذكر أن بايدن، أدى قبل قليل اليمين ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، بغياب سلفة دونالد ترامب الذي غادر واشنطن إلى منتجع في ولاية فلوريدا ترافقه زوجته ميلانيا، خلافا للتقاليد السائدة التي تقتضي حضوره مراسم التنصيب.

المصدر: "رويترز" + RT