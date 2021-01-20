موسكو وطهران تبحثان التعاون الثنائي وجملة من القضايا الدولية
Reuters BRENDAN MCDERMID
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بحث سيرغي فيرشينين مساعد وزير الخارجية الروسي مع سفير طهران لدى موسكو كاظمي جليلي جملة من القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا التعاون الروسي الإيراني في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى حول المشكلات العالمية والإقليمية.
وشدد الطرفان على "الحاجة إلى إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة في أقرب وقت ممكن تحت رعاية اللجنة الرباعية للشرق الأوسط الممثلة بروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
وشدد الجانبان على "ضرورة أن يتم ذلك على أساس مبدأ حل الدولتين".
المصدر: RT