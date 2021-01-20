إيران: رد قواتنا المسلحة سيفوق تصوراتهم

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إنه "على القوى الاستكبارية أن تدرك أنه إذا ارتكبت خطأ استراتيجيا ضدنا، فردنا سيكون عنيفا ويفوق تصوراتهم".

وفي رسالة وجهها الى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أعرب اللواء باقري عن تقديره لنجاح المناورات الأخيرة التي أجرتها القوات الإيرانية.

وأضاف أن "هذه المناورات التي جرت في مجالات البر والبحر والدفاع والصواريخ والطائرات المسيرة، ابرزت مظاهر مجيدة للدفاع الداخلي والقوة العسكرية لأبناء الشعب الإيراني في الجيش والحرس الثوري ضد أي نوع من العدوان والتعرض والهجوم من قبل الأعداء، واثارت إعجاب الصديق والعدو ودهشة افضل الخبراء العسكريين ووسائل الإعلام العالمية".

وأكد أن "الاستمرار في عملية تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للجمهورية الاسلامية من خلال رفع راية الاقتدار وزيادة استعدادات القوات المسلحة، يعتبر تحذيرا لأعداء الثورة الاسلامية والوطن من ارتكاب أي اعتداء وخطأ حسابي ضد النظام الإسلامي والشعب الإيراني".

وأضاف: "تدرك القوى الاستكبارية، لاسيما النظام الإرهابي الأميركي والانظمة الرجعية في المنطقة، هذه القضية الحساسة والاستراتيجية بأن الضربة المتبادلة والعنيفة والمدمرة للقوات المسلحة الإيرانية تفوق تصوراتهم، وهي مستعدة لرد فوري وسريع على خطأهم الاستراتيجي في النيل من استقلال وأمن الجمهورية الإسلامية وسلامة أراضيها".

المصدر: "فارس"