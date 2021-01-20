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نتنياهو يدعو بايدن إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي

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نتنياهو يدعو بايدن إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي"، داعيا بايدن إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف في تصريحات له عقب تنصيب بايدن: "الرئيس بايدن، تربطنا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين".

وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي والاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي والتعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

المصدر: وكالات

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