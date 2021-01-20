إيران: قواتنا المسلحة وضعت "الاستكبار العالمي" في موقع دفاعي

اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن "القوات المسلحة الإيرانية استطاعت اليوم أن تضع الاستكبار العالمي في موقع دفاعي".

وخلال مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية، أكد موسوي "أهمية زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية في مواجهة الأعداء".

وقال: "الشعب الإيراني البطل استطاع اليوم من خلال الاعتماد على القوات المسلحة التي هي على أهبة الاستعداد والمتمسكة بالولي الفقيه أن تضع الاستكبار العالمي في موقع دفاعي".

وأضاف: "في السابق إذا تحركت حاملة طائرات كان الجميع يخاف ولا يعرف أحد كيف يتعامل معها، وكانت معادلات العالم تضطرب بسبب حركة حاملة الطائرات وقوة مواجهة الأنظمة ولم يكن أحد حتى يتصور أن يفكر بمواجهة الاستكبار".

وتابع: "الكثير من الناس في بداية الثورة لم يصدقوا عبارة أن نضع أمريكا تحت أقدامنا، ولم يعرفوا حتى ما يعني ذلك، واعتقدوا أنه مجرد شعار، لكننا اليوم وصلنا إلى مستوى من القدرة يمكننا من خلالها مواجهة أي تحرك للعدو والرد عليه ردا ساحقا".

المصدر: فارس