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بايدن يوجه رسالة لزوجته قبيل تنصيبه

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بايدن يوجه رسالة لزوجته قبيل تنصيبه
Reuters
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بعد لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، نشر حساب جو بايدن عبر "تويتر" رسالة إلى زوجته السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن.

وكتب بايدن في التغريدة: "أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة".

وقد تضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير له ولزوجته يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

المصدر: RT

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