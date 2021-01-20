لندن تريد اتفاقا سريعا مع إدارة بايدن حول الرسوم الجمركية

أعلنت بريطانيا أنها تأمل في التوصل العاجل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حول التخلي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين "إيرباص" و"بوينغ".

وقال ناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية: "نحن نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في أسرع وقت ممكن، لإيجاد حل يناسب الطرفين، وتريد الحكومة إزالة هذه التعريفات الجمركية غير العادلة على الصادرات البريطانية".

والهدف من ذلك هو حل هذا النزاع من أجل "التمكن من توثيق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة، والانتقال إلى المرحلة التالية"، أي التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والحليف الأمريكي بعد بريكست.

وبادرت المملكة المتحدة في ديسمبر إلى الإعلان عن تخليها عن التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية في سياق النزاع بين "إيرباص" و"بوينغ" آملة في الحصول على معاملة بالمثل.

وأصبح هذا القرار ساريا اعتبارا من 1 يناير، بمجرد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي.

المصدر: أ ف ب