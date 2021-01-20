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الولايات المتحدة.. إخلاء المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة

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الولايات المتحدة.. إخلاء المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة
Reuters
مبنى المحكمة الأمريكية العليا
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أفادت شبكة CNN الأمريكية بإخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى.

يذكر أن مبنى المحكمة العليا يقع في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: CNN + RT

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مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة