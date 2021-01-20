باشينيان يتهم المعارضة بتعريض حياة الأسرى للخطر

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المعارضة بتعريض حياة أسرى حرب قره باغ لدى أذربيجان للخطر.

وقال باشينيان في رده على أسئلة النواب، إنه "كان هناك دائما أسرى من أرمينيا لدى أذربيجان، لكن هذه القضية لم تكن أبدا موضوعا للنقاش في البرلمان".

وأضاف: "كانت المفاوضات مع أذربيجان بصيغ مختلفة، حيث كان في ذلك الوقت أسرى على أراضيها، ولكن لماذا لم يطالب أحد حينها باستقالة السلطات".

وبحسب رئيس الوزراء الأرميني، فإنه "لم ير أي إجراءات من جانب المعارضة.. لن تتدخل على الأقل في عودة الأسرى.. على العكس من ذلك، فإن المعارضين بتكهناتهم، عرضوا حياة وسلامة أسرى الحرب للخطر".

وتبادلت يريفان وباكو أسرى الحرب في الـ14 من ديسمبر الماضي، حيث عاد 12 جنديا أذربيجانيا إلى بلادهم، فيما تسلمت أرمينيا 44 جنديا من عسكرييها، وبعد أسبوعين، أطلقت أرمينيا سراح جنديين أذربيجانيين مقابل أربعة أرمنيين.

المصدر: "لينتا.رو"