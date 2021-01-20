انخفاض حاد في عدد الكوريين الشماليين الفارين إلى الجنوب

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد الكوريين الشماليين الفارين إلى البلاد شهد تراجعا حادا العام الماضي، في ظاهرة يبدو أنها تمخضت عن إغلاق بيونغ يانغ حدودها لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الوحدة اليوم الأربعاء، فإنه هرب ما مجموعه 229 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، وهذا أقل بكثير من 1047 حالة فرار سجلت عام 2019 و1137 حالة في عام 2018.

ووأوضحت البيانات أن 135 منشقا شماليا فروا إلى الجنوب خلال الربع الأول من العام الحالي، وانخفضت الأرقام في الأرباع الثاني والثالث والرابع إلى 12 و48 و34 تباعا.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الهاربين من كوريا الشمالية المقيمين في كوريا الجنوبية 33,752 شخصا، وفقا للوزارة.

المصدر: "يونهاب"